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Поляки боятся России больше, чем террористов 

Рамблер 10 часов назад
Американский исследовательский центр Pew Research Center провёл социологические опросы в 26 странах. Целью было выяснить, чего боятся жители. Выяснилось, что канадцы, бразильцы, австралийцы, шведы и немцы считают главной угрозой национальной безопасности изменения климата, россияне и итальянцы опасаются терроризма, граждан США и Японии пугают кибератаки. Удивили ответом поляки, которые главной угрозой нацбезопасности назвали Россию. 65 процентов жителей Польши уверены, что «влияние Москвы» действительно угрожает им. При этом в ИГ видят врагов всего 59 процентов поляков.
Общество , Видео , Политика , Исламское государство
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