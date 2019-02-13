Лимонов решил «подложить свинью» всем

Эдуард Лимонов захотел быть похороненным в Карабахе

Писатель Эдуард Лимонов подтвердил газете ВЗГЛЯД , что раздумывает над тем, чтобы быть похороненным в Нагорном Карабахе. В соцсетях писатель посетовал, что о нем молчит власть и либералы, в связи с чем он раздумывает, а «не подложить ли им свинью».

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов посоветовал читать его пост «как написано». «Умеем читать? Ну, чего вы еще хотите, чтобы человек комментировал уже написанные тексты?», — сказал Лимонов.

Ранее писатель выложил в соцсетях пост «Не подложить ли и мне им свинью». Он напомнил, что французский писатель Жан Жене, о книгах которого журналисты «не писали», «от отвращения к Франции он завещал похоронить себя на старом арабском кладбище в Марокко».

«Что и было сделано. Мой товарищ фотограф Жерар Гасто слетал туда и сфотографировал холмик. Вот как ловко он подложил им свинью», — пишет Лимонов.

Писатель посетовал, что «власть обо мне молчит» и «либералы обо мне молчат».

«У нас не поняли, или поняли, но молчат по поводу Бродского. И в США видимо не поняли. Но Бродский тоже подложил свинью и Америке и России. Взял и завещал себя похоронить в Венеции. И лежит теперь там, довольный. «Что, отымел я вас?» А он ИХ отымел», — пишет Лимонов.

В связи с этим о признался, что подумывает над тем, а «не подложить ли и мне ИМ свинью».