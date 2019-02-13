Лимонов решил «подложить свинью» всем

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Эдуард Лимонов захотел быть похороненным в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Писатель Эдуард Лимонов подтвердил газете ВЗГЛЯД, что раздумывает над тем, чтобы быть похороненным в Нагорном Карабахе. В соцсетях писатель посетовал, что о нем молчит власть и либералы, в связи с чем он раздумывает, а «не подложить ли им свинью».
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов посоветовал читать его пост «как написано». «Умеем читать? Ну, чего вы еще хотите, чтобы человек комментировал уже написанные тексты?», — сказал Лимонов.
Ранее писатель выложил в соцсетях пост «Не подложить ли и мне им свинью». Он напомнил, что французский писатель Жан Жене, о книгах которого журналисты «не писали», «от отвращения к Франции он завещал похоронить себя на старом арабском кладбище в Марокко».
«Что и было сделано. Мой товарищ фотограф Жерар Гасто слетал туда и сфотографировал холмик. Вот как ловко он подложил им свинью», — пишет Лимонов.
Писатель посетовал, что «власть обо мне молчит» и «либералы обо мне молчат».
«У нас не поняли, или поняли, но молчат по поводу Бродского. И в США видимо не поняли. Но Бродский тоже подложил свинью и Америке и России. Взял и завещал себя похоронить в Венеции. И лежит теперь там, довольный. «Что, отымел я вас?» А он ИХ отымел», — пишет Лимонов.
В связи с этим о признался, что подумывает над тем, а «не подложить ли и мне ИМ свинью».
«Лежишь себе в государстве под названием Арцах, а там героические горные армяне вооруженные мимо по тропинкам ходят. Есть там один древний монастырь Дадиванк. Побивание каменьями Святого Стефана там фреска есть, апостол Павел, ещё Савлом стоит, одежды сторожит», — рассуждает Лимонов.
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Общество , Видео , Эдуард Лимонов , Деловая газета "Взгляд"
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