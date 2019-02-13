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Кузнецова рассказала о необходимости социализации детей 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Статистика преступлений говорит о необходимости стимулирования мер по социализации детей и профилактике противоправных действий, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Конечно, я особое внимание обращала на количественные и качественные тенденции в отношении несовершеннолетних. На фоне снижения общего числа преступлений мы видим большую долю преступлений, совершенных в группе, и каждый третий совершивший те или иные преступления не учился и не работал, каждый четвёртый совершал противоправные деяния ранее", — отметила Кузнецова. Ее высказывания приводятся на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Она подчеркнула, что это очень тревожные цифры. И тут роль структуры семьи (полная/неполная), по ее словам, не имеет значения: только 10% совершающих преступления воспитывались вне семьи, а остальные в равных долях по 45% воспитывались в полных и неполных семьях.
"Поэтому та тревога, о которой я постоянно говорю, а именно — о необходимости создания и развития специальной программы созидательного развития наших детей, увеличения доступности кружков и секций, необходимости увеличения числа подростковых фильмов, передач, интернет-продуктов, других всевозможных форматов, направленных на формирование созидательных ценностей у детей — очень актуальна! И то, что большая часть преступлений совершается в группе и каждый четвёртый уже совершал противоправные деяния, должно простимулировать и активизировать меры по профилактике и социализации!" — отметила омбудсмен.
Кузнецова добавила, что сегодня есть немало вопросов к организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях, организации досуга детей.
Но дети, по ее словам, должны быть "заняты постоянно полезными и интересными проектами, делами, мероприятиями".
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Общество , Анна Кузнецова
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