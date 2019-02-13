Друзь представил свою версию скандала с подкупом

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. По словам знатока, именно Бер пытался его подкупить, а теперь представляет инцидент в ложном свете. Друзь также подтвердил подлинность аудиозаписи, выложенной в блоге редактора.

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» опроверг обвинения главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера, который заявил о якобы имевшей место попытке подкупа со стороны легендарного игрока. По словам самого Друзя, именно Бер предложил ему свою помощь за денежное вознаграждение.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — заявил Друзь.

Он также подчеркнул, что был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — отметил Друзь.

Он рассказал о том, что поделился происходящим с другим игроком «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым , вместе с которым они должны были участвовать в съемках «Кто хочет стать миллионером?». Оба игрока согласились, что в сложившейся ситуации лучше ждать, что будет дальше.

После этого, как рассказал Друзь, редактор программы начал звонить сам и пытаться продиктовать вопросы и ответы, которые будут на передаче.

«После первых четырех он прервал диктовку и отключился. В перерыве я сообщил Виктору [Сидневу], что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь», — рассказал Друзь.

Перед тем, как поехать на «Кто хочет стать миллионером?», магистры договорились о том, что «ни за что не будут выигрывать», если им встретятся те вопросы, о которых по телефону успел сообщить Бер, а после съемки расскажут о том, что произошло руководству передачи. Однако в процессе игры знатоки обнаружили, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?» — признался Друзь.

Магистр подчеркнул, что, оглядываясь назад, считает свое поведение и желание «переиграть Бера» глупым.

О том, что Друзь якобы предлагал ему деньги за то, чтобы он раскрыл вопросы «Кто хочет стать миллионером?» Бер написал в своем ЖЖ. По его словам, это был первый случай, когда игрок обратился к нему с подобным предложением.

«Накануне съемок Друзь попытался меня подкупить. Точнее, он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Разговор, в котором это произошло, я записал на диктофон», — рассказал Бер.

По его словам, за три дня до программы, магистр сделал ему «намек, что пора бы ему выиграть 3 млн», часть из которых Друзь якобы пообещал отдать редактору программы. Бер отметил, что сначала растерялся и никак не отреагировал, однако потом понял, что «не хочет оставлять это просто так».

«В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех», — подчеркнул он.

Он также рассказал, что во время разговора, запись которого Бер представил общественности, Друзь предлагал ему треть от общего размера максимального выигрыша, пообещав договориться с Сидневым.

Главный редактор программы прокомментировал произошедшее и заявил, что никак не может доказать то, что предложение о передаче денег исходило от магистра «Что? Где? Когда?». Вместе с этим, он сказал, что «любой приличный игрок» отказался бы от такого предложения.

По словам Бера, он хотел решить вопрос, не вынося скандал на публику, однако после того, как попытки разговора не принесли результата у него остался «только один путь — публичное заявление». Редактор «Кто хочет стать миллионером?» также предположил, что Друзья необходимо дисквалифицировать как магистра интеллектуальной игры за попытку подкупа.