Пока вы спали: Рубль испугался Крыма 

Рубль испугался Крыма
Рубль за несколько минут потерял 74 копейки по отношению к доллару из-за новости о возможном введении против России санкций за керченский инцидент, пишет «Коммерсант». Вчера около 20:00 по московскому времени газета Financial Times со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщила о близости ЕС и США к согласованию антироссийских санкций за ноябрьский инцидент в Керченском проливе. В 20:03 иностранные инвесторы на Московской бирже массово (оборот торгов за 10 минут был в пять раз выше оборота предыдущего часа) приступили к покупке долларов, в результате чего тот за несколько минут подорожал на 74 копейки — до 66,26 рубля.
Путин поддержал ипотечников и дольщиков
Права обманутых дольщиков должны быть защищены, все действующие договоры долевого участия — реализованы, ставка по ипотеке — падать, а ипотечные каникулы — вернуться. Об этом, как сообщают «Известия», заявил президент России Владимир Путин. Вчера глава государства высказался по ряду жилищных вопросов в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета. Среди прочего Путин заявил, что «нужно» защитить права обманутых дольщиков и обеспечить полную реализацию всех ныне действующих договоров долевого участия. Кроме того, президент «надеется», что недавний рост средней по стране ставки по ипотеке на 2% был «кратковременным и разовым», а также «согласен», что ипотечные каникулы следует возобновить.
Горбачев высказался о разрыве ДРСМД
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к новой гонке вооружений, дестабилизации и непредсказуемости мировой политики. Об этом в колонке для «Ведомостей» написал единственный президент СССР Михаил Горбачев, подписавший ДРСМД в 1980-х. По его словам, намерение США выйти из договора — это проявление опасных разрушительных тенденций в мировой политике, которая после разрыва ДРСМД станет лишь более хаотичной и непредсказуемой. Также Горбачев предположил, что истинной причиной намерения США является не нарушение условий договора Россией, а стремление самих американцев добиться абсолютного военного превосходства, чтобы диктовать миру свою волю.
«А для чего же еще?» — задался он вопросом.
Друзь возродит «репутацию» в России
«Казус» магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя может привести к пробуждению ныне спящего в в России понятия репутации, пишет «Взгляд». По словам автора публикации, о «спячке» репутации как социального института свидетельствует то, что сейчас не подкрепленные решением суда обвинения в коррупции, изнасиловании или убийстве «забываются через несколько дней». Если же обвинения в адрес Друзя в подкупе главреда шоу «Кто хочет стать миллионером» будут рассмотрены не правоохранительными органами, а «гордящимися» саморегулируемостью своего сообщества игроками «Что? Где? Когда?», а их выводы удовлетворят телезрителей, то институт репутации может начать пробуждаться.
Рунет защитят от иностранцев
Проект закона об устойчивости российского сегмента интернета призван защитить его от атаки извне, объяснил РИА Новости эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов. По его словам, СМИ неверно трактуют содержащиеся в законопроекте технические термины и, как следствие, неправильно понимают документ целиком. Ашманов объяснил, что законопроект не сделает Рунет автономным, чтобы можно было отключать его изнутри, ведь это можно делать уже сейчас, а призван обеспечить устойчивость интернета в России на случай атаки (спама, вирусов, взломов, DDoS-атак) извне.