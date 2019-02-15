Россияне одобрили решение «Первого канала»

Почти две трети россиян одобрили решение Первого канала отстранить магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главреда шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

По мнению 62% опрошенных, отстранение на неопределенный срок — именно то, как следовало поступить с Друзем и Бером, обвинившими друг друга в подкупе.

Лишь 8% пользователей Рамблера не согласились с решением Первого канала, сочтя его слишком жестким.

Почти треть (30%) респондентов признались, что им все равно, как руководство «первой кнопки» решило судьбу Друзя и Бера.

В опросе поучаствовали 7785 человек.

Несколько дней назад Илья Бер обвинил Александра Друзя в подкупе и был обвинен им в ответ в том же самом.

Сегодня производители телепередач «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером» решили отстранить обоих от работы и были поддержаны Первым каналом.