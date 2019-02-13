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Три солнца в небе над Ямалом попали на видео 

РИА Новости + ещё 4 14 часов назад
Фото: соцсети
Оптическое явление в виде "трех солнц" в Ямало-Ненецком автономном округе, видеозапись которого в среду публикуют пользователи интернета, нельзя назвать редким для региона, заявил РИА Новости руководитель окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
В среду в социальных сетях опубликовали видео, снятое, как отмечается, утром 13 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе. На записи запечатлены "три солнца", или гало.
"Мне о гало рассуждать трудно, потому что у нас в Салехарде (административный центр ЯНАО — ред.), например, сегодня пасмурно. В целом, это оптическое явление связано с частицами, кристаллами, мелким снегом, влагой, которые содержатся в воздухе. Распространенное в автономном округе? Не сказать, что редкое", — сказал Кошкин.
По его словам, такие явления становятся возможными благодаря целой совокупности факторов, причем низкая температура не всегда может быть одним из них.
"Это не только от температуры зависит, больше — от процесса конденсации мелких частиц в воздухе. В целом, сегодня по всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа днем температура не будет ниже минус 13 градусов, то есть достаточно тепло", — добавил собеседник агентства.
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Общество , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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