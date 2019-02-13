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Познер не знает, какую задолженность не смогли взыскать с него приставы 

РИА Новости 14 часов назад
Телеведущий Владимир Познер заявил РИА Новости, что не имеет понятия ни о какой задолженности, которую якобы не смогли взыскать с него судебные приставы в России.
Согласно базе данных ФССП, исполнительное производство о взыскании с Познера Владимира Владимировича 1934 года рождения налогов и сборов, включая пени, было возбуждено летом 2018 года, а в сентябре закрыто на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона об исполнительном производстве, предусматривающей возвращение исполнительного документа взыскателю, "если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или других кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества".
"Я даже не знаю, о чем речь. Не знаю ни о какой задолженности. У меня есть адрес в Москве, где я прописан, никаких проблем с этим нет. Там живет мой сын. Если бы туда пришло что-нибудь, он бы мне сказал. Так что я вообще не знаю, о чем речь даже", — сообщил Познер.
В комментариях к пункту 3 части 1 статьи 46 закона об исполнительном производстве в открытых источниках эксперты указывают, что, в частности, причиной закрытия исполнительного производства может быть наличие у должника гражданства другого государства.
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Общество , Видео , Владимир Познер , РИА Новости
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