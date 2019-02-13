Познер не знает, какую задолженность не смогли взыскать с него приставы

Согласно базе данных ФССП, исполнительное производство о взыскании с Познера Владимира Владимировича 1934 года рождения налогов и сборов, включая пени, было возбуждено летом 2018 года, а в сентябре закрыто на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона об исполнительном производстве, предусматривающей возвращение исполнительного документа взыскателю, "если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или других кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества".

"Я даже не знаю, о чем речь. Не знаю ни о какой задолженности. У меня есть адрес в Москве, где я прописан, никаких проблем с этим нет. Там живет мой сын. Если бы туда пришло что-нибудь, он бы мне сказал. Так что я вообще не знаю, о чем речь даже", — сообщил Познер.

В комментариях к пункту 3 части 1 статьи 46 закона об исполнительном производстве в открытых источниках эксперты указывают, что, в частности, причиной закрытия исполнительного производства может быть наличие у должника гражданства другого государства.