Сиднев прокомментировал обвинение Друзя в жульничестве

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев прокомментировал обвинение в адрес коллеги по интеллектуальному клубу Александра Друзя в попытке подкупа главного редактора телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. По словам известного знатока, о предложении представителя Первого канала разделить выигрыш он узнал в ресторане, где встретился с Друзем перед записью телешоу.

«Тогда он [Друзь] мне сразу сообщил, что ему звонил Бер и предложил сдать вопросы в обмен на часть выигрыша. Я ответил, что мы в этом участвовать не будем, и чтобы Саша ни в коем случае не звонил Беру по этому поводу», — заявил Сиднев в разговоре с РБК.

Бер позвонил дважды. Сиднев разговора не слышал, но уверяет, что Друзь отметил настойчивость представителя Первого канала. Бер уговаривал их играть на известных вопросах. Он сообщил четыре вопроса, но самые сложные во время записи программы оказались другими.

Сиднев также рассказал, что он не знал заранее ни одного вопроса и играл как обычно. Магистр подчеркнул, что «безо всяких подсказок Бера» они ответили на все вопросы вплоть до решающего. На последний вопрос в игре Сиднев отвечал сам «и так, как считал правильным». Позже Друзь сообщил ему, что знал правильный ответ, но дал ответить неправильно, чтобы не выигрывать 3 млн руб.

По словам Сиднева, он сперва предположил, что целью всей «операции» со стороны Бера по «сливу» вопросов было стремление получить гарантии, что магистры не выиграют главный приз.

«Похоже, ошибся. Цель — дискредитация лично Друзя», — заключил Сиднев.

Ранее News.ru сообщал, что, по утверждению Бера, Друзь хотел подкупить его. Игрок пытался получить правильные ответы на вопросы, а взамен предложил часть выигрыша. Главред написал в своём блоге, что передал игроку часть достоверных вопросов и ответов.