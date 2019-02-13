«Казус Друзя» способен возродить в России понятие репутации

Скандал вокруг одной из самых популярных телевизионных игр задел поистине легендарную фигуру «Что? Где? Когда?» — Александра Друзя. «Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой», пишет человек, обвиняющий игрока в попытке купить за деньги свой успех в игре. Однако в этом обвинении есть целый ряд странностей, а само разбирательство может иметь большие последствия.

«Что? Где? Когда?» — не только одна из старейших телепрограмм на российском телевидении, но и сообщество игроков-знатоков, насчитывающее десятки тысяч человек. В спортивное ЧГК играют школьники и студенты, а также взрослые люди всех профессий и статусов. Телепрограмма — это лишь вишенка на торте или пингвин на вершине айсберга, но именно благодаря телеэфирам игра стала настолько популярной в массах.

Подобно тому, как ветераны КВН оккупировали практически все юмористические передачи на постсоветском пространстве (за исключением разве что «Аншлага»), а один из квнщиков даже имеет отличные шансы стать президентом Украины , так же и участники сообщества ЧГК работают в большинстве интеллектуальных телепрограмм.

Муниципальный депутат, многолетний игрок спортивного ЧГК и главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил одного из самых известных знатоков телевизионного ЧГК и героя интернет-мемов Александра Друзя в попытке подкупа.

Детальную информацию о произошедшем Бер разместил с ЖЖ-сообществе спортивного ЧГК. По его словам, ситуация развивалась следующим образом: за несколько дней до записи «Кто хочет стать миллионером» Друзь намекнул Беру, что хотел бы узнать вопросы предстоящей игры и готов за это поделиться выигрышем.

Главный редактор сперва сделал вид, что не понял намёка, но потом «подумал и понял, что не хочу оставлять это просто так. В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех», — пишет Бер в ЖЖ. После этого он сам позвонил Друзю и под запись предложил «слить» вопросы и ответы за часть выигрыша. Аудиозапись разговора и расшифровка — по ссылке. Если коротко — Друзь согласился.

В день записи передачи Бер снова позвонил титулованному знатоку, и прочёл вопросы и якобы правильные ответы (аудиозапись также прилагается). Затем он оставил 4 «слитых» вопроса, а остальные заменил на новые.

В игре, помимо Друзя, участвовал также другой известный знаток, бывший мэр Троицка (до того, как город сменил прописку с подмосковной на московскую) Виктор Сиднев . По мнению Бера, Сиднев не был в курсе «слива» и после того, как начались «нежданные» вопросы, попытался «вытянуть» игру», но безуспешно — знатоки в итоге проиграли.

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное «Что? Где? Когда?», а также организатора турниров и функционера МАК» — призывает Бер. Аббревиатура МАК — это международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» — которая проводит турниры по спортивной версии игры. В МАК Друзь, что примечательно, с 2001 года (с небольшим перерывом) занимает пост главы комиссии по этике.

Разумеется, настолько серьёзные обвинения в адрес настолько известного игрока вызвали множество вопросов, на ряд из них Бер ответил, но не на все.

Почему игра была записана в ноябре 2018 года, вышла в эфир в декабре 2019 года, а главный редактор «Кто хочет стать миллионером» молчал до середины февраля 2019-го? Потому что советовался с друзьями по ЧГК, потом праздники, потом пытался добиться от руководства телекомпании «Игра», которая выпускает телеверсию ЧГК осуждения Друзя, не вынося историю в публичное поле. Телекомпания отказалась реагировать, после этого Бер опубликовал историю и подтверждающие аудиозаписи. Хорошо, ответ принимается.

По поводу аудиозаписей есть абсолютно технический вопрос — почему главный редактор одного из самых рейтинговых телешоу для записи телефонного разговора прибегает к столь сложной технологии: «ставить разговор на громкую связь, записывать со второго устройства… качество этих записей… не самое лучшее, однако голос Друзя вполне слышен и там» — комментирует Бер. Он не знает, что в большинство современных телефонов встроен диктофон или у него какая-то уникальная старая модель?

Впрочем, технические вопросы — это дело десятое. Главный вопрос, на который нет ответа и вряд ли он появится — почему Бер не поставил в известность коллег по «Кто хочет стать миллионером» и, в первую очередь — ведущего Дмитрия Диброва

Если ситуация выглядит так, как он утверждает, и за последние 10 лет никто не пытался «купить» вопросы, то наверняка и Дибров, и другие сотрудники передачи с удовольствием поучаствовали бы в разоблачении титулованного мошенника. Можно было бы устроить что-то в духе фильма «Миллионер из трущоб», где, напомним, главного героя заподозрили в том, что он мошенническим путём узнал вопросы индийской локализации «Кто хочет стать миллионером». В оскароносном фильме Дэнни Бойла ведущий (которого в русском переводе озвучивал, конечно, Дибров), из вредности «подсказал» главному герою неправильный ответ на очередной вопрос, но тот всё равно ответил верно и прошёл дальше.

Но Бер «посоветовался» и «поставил в известность» только коллег по спортивному ЧГК, а не по «Кто хочет стать миллионером». Неудивительно, что Дибров в целях сохранения собственного лица и имиджа телепередачи теперь вынужден защищать знатока: «Если кто-то и просил бы какие-нибудь вопросы, меньше всех это мог бы делать Александр Абрамович Друзь. Много раз он был в моей передаче. Несколько раз слетал довольно обидно на низких вопросах. Но, как правило, поднимался достаточно высоко, чтобы не просить о таких вещах».

Кроме того,

крайне странным выглядит заявление Бера о том, что с его точки зрения, Друзь не нарушил никакой из статей УК РФ.

Хотя если обвинения правдивы, то тут очевидны и мошенничество, и коммерческий подкуп. Причем 3 миллиона — это особо крупный размер. Опять-таки не очень верится в такую юридическую безграмотность главного редактора интеллектуальной программы.

Друзь, Сиднев и руководство телекомпании «Игра» вообще не отвечают на звонки журналистов. На Первом канале заявили, что разбираются в ситуации. Известные игроки ЧГК, в том числе Ровшан Аскеров, ранее заявивший, что у Друзя «нет репутации», также весьма осторожно комментируют обвинения Бера.

При этом на условиях анонимности игроки спортивного ЧГК говорят, что слухи о том, что Друзь «покупает» вопросы, ходят уже очень давно. Наиболее подозрительным был суперфинал «Своей игры» в 2003 году, когда Друзь не раздумывая отвечал на вопросы из разных сфер, для которых, по мнению коллег, явно недостаточно даже его несомненно широкой эрудиции. Но никаких официальных подтверждений этих слухов нет.

Известно, что в России институт репутации относится к числу «спящих». Обвинения в мошенничестве, обмане, воровстве, изнасиловании и даже убийстве, не будучи подкреплены судебным решением, забываются через несколько дней, после очередного громкого, но настолько же быстро преходящего скандала.

Игроки «Что? Где? Когда?» гордятся элитарным статусом своего клуба знатоков, своим опытом организации саморегулируемого сообщества интеллектуалов. Если «казус Друзя» будет подробно разобран без вмешательства правоохранительных органов и по нему будут сделаны выводы, которые покажутся справедливыми и участникам клуба, и телезрителям — это будет заметный шаг к пробуждению понятия «репутация» в России.

Если забудется, как и множество подобных скандалов, герои которых ничуть не потеряли ни в популярности, ни в заработках — что ж, значит будем дружно дремать дальше.