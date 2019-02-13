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Москалькова подняла вопрос лечения задержанных моряков ВМС Украины в гражданских больницах 

ТАСС + ещё 4 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила моряков ВМС Украины, которые были задержаны при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, в СИЗО "Лефортово" в Москве. Как в среду сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram, во время посещения она обсудила с руководством СИЗО и медчасти вопрос дообследования и лечения моряков в гражданских больницах Москвы.
"Вместе с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной Карпачевой посетили в СИЗО "Лефортово" украинских военных моряков Эйдера А. Д., Сороку В. В., Артеменко А. А. <…> В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно", — написала Москалькова.
Омбудсмен сообщила, что задержанные украинские моряки, получившие ранение при задержании, чувствуют себя гораздо лучше.

Задержание украинских моряков

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").
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Комментарии7
Общество , В мире , Украина , Татьяна Москалькова , Нина Карпачева , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Москва
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