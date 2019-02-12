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В Приморье тигры вышли к людям 

Рамблер 12 февраля 2019
Тигры в Приморье пошли «по стопам» белых медведей на архипелаге Новая Земля, по свидетельствам жителей дальневосточной части России, эти полосатые хищники вышли к людям в поисках пропитания. Дикие кошки гуляют по населенным пунктам, охотясь на скот и домашних животных. В некоторых поселках следы амурских тигров замечают даже на территории частных домов. Зоологи предполагают, что подобное поведение амурских тигров вызвано нехваткой пищи — в этом году в крае выпало мало снега, и у животных сбились жизненные ритмы. Жители приморских селений, опасаясь встречи с голодным хищником, стараются не выходить по вечерам из дома. Согласно тигриной переписи 2015 года, на Дальнем Востоке обитает примерно 523 — 540 представителей северного подвида крупных кошачьих, занесенных в Красную книгу. В 1995 году в России были введены меры по сохранению амурского тигра, а в 2013 году был создан специальный фонд, который занимается восстановлением популяции этого дальневосточного коренного обитателя.
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Общество , Видео , Другое
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