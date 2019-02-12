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Пообещавший «дать в рыло» женщине брянский чиновник уволился 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Глава управляющей компании из Брянской области Сергей Цуканов, который обещал «дать в рыло» жаловавшейся на состояние дорог женщине, написал заявление и уволился, сообщил глава Суземского района области Борис Слипухов.
«Написал заявление и уволился», — передает слова Слипухова РИА «Новости».
Перед этим чиновник принес публичные извинения.
Перед этим жительница поселка Суземки Брянской области опубликовала в Сети видео, на котором Цуканов оскорбил ее после просьбы обратить внимание на состояние дороги.
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Общество , Сергей Цуканов , РИА Новости , Брянская Область
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