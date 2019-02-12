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Стал известен глава оператора мусорной реформы в России 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Источники сообщают, что главой публично-правовой компании, созданной для сопровождения реформы обращения с отходами в России, станет бывший заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
«Решение принято, документ о назначении Дениса Буцаева главой РЭО подписан сегодня утром», — передает ТАСС со ссылкой на слова своего собеседника.
Напомним, в России запланировали внедрение программы по раздельному сбору мусора. Руководители Общероссийского народного фронта решили открыть горячую линию, позвонив на которую россияне могут сообщить, идет ли в регионах реформа по утилизации мусора.
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Общество , Экология , Денис Буцаев , ИТАР-ТАСС , Московская область
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