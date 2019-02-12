Стал известен глава оператора мусорной реформы в России

Денис Буцаев. Источники сообщают, что главой публично-правовой компании, созданной для сопровождения реформы обращения с отходами в России , станет бывший заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области

«Решение принято, документ о назначении Дениса Буцаева главой РЭО подписан сегодня утром», — передает ТАСС со ссылкой на слова своего собеседника.

Напомним, в России запланировали внедрение программы по раздельному сбору мусора. Руководители Общероссийского народного фронта решили открыть горячую линию, позвонив на которую россияне могут сообщить, идет ли в регионах реформа по утилизации мусора.