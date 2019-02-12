В Воронежской области суд обязал чиновников присвоить звание «Ветеран труда»

Жительница Бобровского района обратилась с просьбой присвоить ей звание «Ветеран труда» в управление соцзащиты в 2010 году. Должностные лица отказались удовлетворить ее просьбу. Органы соцзащиты мотивировали это тем, что предъявленный женщиной нагрудный знак «X лет службы в Государственной лесной охране» не присваивался правительством РФ . Женщине пришлось обратиться в суд с исковым заявлением.

«Было установлено, что хотя знак «X лет службы в Государственной лесной охране» был присвоен гражданке на основании приказа лесохозяйственного территориального производственного объединения, но полномочия по присвоении данного знака делегированы Приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР», — сообщили в Бобровском райсуде.

Суд установил, что знак «X лет службы в Государственной лесной охране» присвоен от имени Правительства Российской Федерации.