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В Воронежской области суд обязал чиновников присвоить звание «Ветеран труда» 

Новости Воронежа 12 февраля 2019
Фото: Новости Воронежа
Жительница Бобровского района обратилась с просьбой присвоить ей звание «Ветеран труда» в управление соцзащиты в 2010 году. Должностные лица отказались удовлетворить ее просьбу. Органы соцзащиты мотивировали это тем, что предъявленный женщиной нагрудный знак «X лет службы в Государственной лесной охране» не присваивался правительством РФ. Женщине пришлось обратиться в суд с исковым заявлением.
«Было установлено, что хотя знак «X лет службы в Государственной лесной охране» был присвоен гражданке на основании приказа лесохозяйственного территориального производственного объединения, но полномочия по присвоении данного знака делегированы Приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР», — сообщили в Бобровском райсуде.
Суд установил, что знак «X лет службы в Государственной лесной охране» присвоен от имени Правительства Российской Федерации.
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