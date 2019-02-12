Путин поддержал предложение продолжить образовательную программу «Архитекторы РФ»

Власти примут решение о продолжении образовательной программы "Архитекторы.РФ", в рамках которой прошли обучение более 100 молодых архитекторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В рамках этой программы есть хорошие результаты — сотня с лишним молодых архитекторов через эту программу прошли, четыре уже востребованы на высоком региональном уровне, получили должности главных архитекторов, заместителей губернаторов, и в двух регионах есть заявки еще на двух специалистов. Так что мы эту программу продолжим", — сообщил Путин. Так он ответил на просьбу участницы встречи Анастасии Яременко принять решение о продолжении программы "Архитекторы РФ", которая некоторое время назад была завершена.

Путин также поддержал предложение использовать при строительстве учреждений здравоохранения современные методы архитектуры и "оздоровительный дизайн".

"Применять и использовать и внедрять нужно все, что идет на пользу людям. Благоприятная окружающая среда, с одной стороны, с другой стороны, дизайн внутренний, в том числе в учреждениях здравоохранения, — конечно, это не может не способствовать повышению настроения людей. А если настроение повышается, то это значит, что и защитные внутренние силы организма, наверняка, если с психологами поговорить, они подтвердят, тоже активизируются", — отметил Путин.

Об "оздоровительном дизайне"

В ходе встречи Яременко высказала предложение применять принципы оздоровительного дизайна ко всем медицинским учреждениям. В рамках участия в программе "Архитекторы.РФ" она разрабатывала тему архитектуры здоровья на примере онкологического диспансера в Казани. По мнению архитектора, типовая среда больниц является депрессивной и мешает больным бороться с заболеванием, а окружающая среда имеет ключевое значение для оздоровления.

"Я предлагаю создавать оздоравливающую среду для медицинских учреждений. Она будет основана на научном, доказательном дизайне. Он [дизайн] пришел к нам из доказательной медицины. Это научные методы, которые прошли исследование, и их положительное влияние на здоровье человека доказано", — сказала участница встречи.

О программе "Архитекторы.РФ"

Образовательная программа "Архитекторы.РФ" проводилась по поручению президента России с сентября по декабрь 2018 года. Программу организовали ДОМ.РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" при поддержке правительства РФ . Обучение прошли 100 специалистов со всей страны — архитекторы, градостроители, проектировщики, сотрудники муниципалитетов. Также в режиме онлайн-курс прошли более 11 тыс. человек. Программа состояла из четырех модулей: "Жилье в среде", "Города России", "Современная архитектурная практика" и "Будущее города". Первый выпуск состоялся 21 декабря 2018 года.

Реализация мероприятий по развитию высшего и среднего профессионального образования и повышения квалификации специалистов в области строительства и архитектуры является одной из задач нацпроекта "Жилье и городская среда".