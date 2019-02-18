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Участники конкурса «Лидеры России» придумали более 200 соцпроектов 

Lenta.ru + ещё 39 18 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Участники конкурса управленцев «Лидеры России» запустили более 200 социальных проектов в формате видеоотчетов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя конкурса Алексея Комиссарова.
Соцпроекты были запущены в рамках дополнительного задания «Сердце лидера». Участники могли выбрать сферу по своему усмотрению и выполнить задание самостоятельно или в группе с другими конкурсантами.
«Есть проекты по экологии, образовательные проекты, в том числе направленные на детей, который выпускаются из детских домов. Много проектов, связанных с помощью пожилым людям. Есть спортивные инициативы», — рассказал Комиссаров.
В полуфинал конкурса вышли 432 человека. Большая часть финалистов проживает в Петербурге (311 человек), вторым по числу конкурсантов субъектом стала Калининградская область — 23 человека. По итогам полуфиналов будет отобрано около 300 человек.
Конкурс «Лидеры России» призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который проходит во второй раз.
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Общество , Алексей Комиссаров , ИТАР-ТАСС
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