Познер подвергся критике за критику китайцев

Телеведущий Владимир Познер подтвердил, что будет присутствовать на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу в связи с высказыванием о китайцах, допущенном им в фильме «Самые. Самые. Самые» о Скандинавии и Финляндии

«Раз пришла жалоба, значит, ее надо обсудить», — приводит слова Познер РИА «Новости».

Заседание состоится 19 февраля в Центральном доме журналиста. В заседании также примет участие зрительница Туяна Басанова, написавшая жалобу в коллегию.

Басанову задело высказывание Познера о китайцах, когда в резиденции Санта-Клауса ведущий заявил: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете… Я не окосел, нет?».