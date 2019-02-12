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Познер подвергся критике за критику китайцев 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер подтвердил, что будет присутствовать на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу в связи с высказыванием о китайцах, допущенном им в фильме «Самые. Самые. Самые» о Скандинавии и Финляндии.
«Раз пришла жалоба, значит, ее надо обсудить», — приводит слова Познер РИА «Новости».
Заседание состоится 19 февраля в Центральном доме журналиста. В заседании также примет участие зрительница Туяна Басанова, написавшая жалобу в коллегию.
Басанову задело высказывание Познера о китайцах, когда в резиденции Санта-Клауса ведущий заявил: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете… Я не окосел, нет?».
«Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению В. Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть», — написала Туяна Басанова.
Общество , Политика , Владимир Познер , РИА Новости , Финляндия
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