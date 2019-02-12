Первый канал проверит информацию о попытке подкупа со стороны Друзя

Первый канал проверит информацию о попытке подкупа в передаче "Кто хочет стать миллионером?", которую якобы совершил магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.

Ранее главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, в ноябре прошлого года Друзь, который принимал участие в программе, якобы договорился с ним о том, что ему заранее предоставят правильные ответы на вопросы. Расшифровку бесед Бер выложил в сообществе спортивного "Что? Где? Когда" в "Живом журнале" во вторник и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о дисквалификации Друзя в качестве игрока.

"У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь, так и задать ряд вопросов самому Илье Беру, главный из которых: почему, если такая ситуация действительно произошла, он обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года", — сказал собеседник агентства.

"Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где Когда?" примем решения и сообщим о них", — добавили в пресс-службе канала.