Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый канал проверит информацию о попытке подкупа со стороны Друзя 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Первый канал проверит информацию о попытке подкупа в передаче "Кто хочет стать миллионером?", которую якобы совершил магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.
Ранее главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, в ноябре прошлого года Друзь, который принимал участие в программе, якобы договорился с ним о том, что ему заранее предоставят правильные ответы на вопросы. Расшифровку бесед Бер выложил в сообществе спортивного "Что? Где? Когда" в "Живом журнале" во вторник и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о дисквалификации Друзя в качестве игрока.
"У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь, так и задать ряд вопросов самому Илье Беру, главный из которых: почему, если такая ситуация действительно произошла, он обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года", — сказал собеседник агентства.
"Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где Когда?" примем решения и сообщим о них", — добавили в пресс-службе канала.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии1
Общество , РИА Новости
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение