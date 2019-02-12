Власти предложили платить ветеранам войны

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением утвердить ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей. Соответствующее предложение российского ведомства размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Деньги будут перечислять всем ветеранам, которые являются российскими гражданами. При этом выплаты будут перечисляться даже тем, кто живет на территории соседних государств: Лавтии, Литвы и Эстонии. О российских ветеранах в других странах в документе не говорится ничего.

Осуществлять платежи будет Пенсионный фонд ежегодно с 2019 года в период с мая по июнь. Согласно подсчетам ведомства, на ежегодную выплату смогут претендовать чуть более 70 тысяч ветеранов ВОВ. На обеспечение выплаты вместе с расходами на доставку Минтруду потребуется в среднем 704 миллиона рублей в год.

В настоящий момент ветеранам Великой Отечественной войны ежемесячно выплачивается денежная прибавка к пенсии в зависимости от категории и заслуг участника военных действий. Размер пенсии и надбавки определяется региональными властями. Помимо денежных льгот ветераны имеют право на 50-процентную компенсацию стоимости услуг ЖКХ, преимущественное обслуживание в социальных учреждениях.