Несогласие в обществе ощущают больше половины россиян

Больше половины россиян — 57% — считают, что сейчас в стране больше «несогласия и разобщённости», и только 30% ощущают в целом «сплоченность и согласие». Такие цифры обнародовали социологи исследовательской группы «Циркон», проведя оценку уровня сплочённости российского общества.

Из опроса следует, что общий уровень недоверия проецируется и на отношениях с людьми. О том, что в них следует быть осторожными, заявили 65% опрошенных и только 31% высказал мнение, что большинству можно доверять, пишет «Коммерсант».

Наиболее острые противоречия исследование показало в отношениях между властью и гражданами (45%), богатыми и бедными (40%), а также людьми разных политических взглядов (24%).

Исследователи считают, что в настоящее время запрос на объединение выше, чем на разобщенность. Три четверти респондентов заявили о готовности «объединяться с другими людьми для совместных действий, если их идеи и интересы совпадают». И лишь 15% респондентов объединяться не согласны. 10% ответить затруднились.

Как писал News.ru, согласно результатам опроса, проведённого Security Radar 2019 по заказу организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, 59% россиян и 60% украинцев опасаются начала вооружённых конфликтов. Примерно равное количество жителей двух стран (64% граждан РФ и 63% — Украины) назвали происходящее в Донбассе внутренним делом Украины.