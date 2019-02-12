Россиян предупредили о мошенничестве на фоне перехода на цифровое телевидение

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин предупредил о имеющих место случаях мошенничества на фоне перехода регионов на цифровое телевидение, передает РИА «Новости»

По его словам, мошенники в связи с постепенным отключением в стране аналогового эфирного телевидения пытаются заключать договоры на услуги платного кабельного ТВ.

По словам замминистра, цифровых телевизоров и приставок к ним в стране на данный момент хватает, их стоимость не растет. Во всех регионах налажен контроль за наличием приставок, в вопросе их доставки « Почта России » готова оперативно помогать.

Первой на цифровое вещание 3 декабря перешла Тверская область. Позднее стало известно о переходе на «цифру» Тульской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской и Магаданской областей, а также Чечни. По словам Волина, переход прошел спокойно.

С 15 апреля аналоговый сигнал прекратится ещё в 20 российских регионах, а 3 июня — в остальных 57.

Переход от аналогового к цифровому телевещанию в России в 2019 году начался в феврале, он будет поэтапным и займет полгода. В его рамках россияне должны бесплатно получить набор из двадцати телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.