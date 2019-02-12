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Российский суд разрешил собакам кусать незваных гостей 

Lenta.ru + ещё 6 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В Архангельске областной суд признал законным нападение собаки на незваного гостя. Об этом пишет «Российская газета».
Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир, в которой живут разведенные супруги, их общий ребенок, а также собака. Когда мужчина вошел в комнату своей бывшей жены и подошел к детской кроватке, в его руку вцепился пес, охранявший младенца.
Хозяйка комнаты рассказала иную версию произошедшего. По словам женщины, ее бывший муж был пьян, сломал дверь и хотел разбудить ребенка, а когда на него набросился пес, он попытался задушить животное.
Покусанный животным бывший супруг подал в суд, требуя выплатить ему более 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. В удовлетворении иска ему отказали. В суде пояснили, что владелец собаки должен обеспечивать безопасность для окружающих только в общественных местах. На людей, которые без разрешения проникли на частную территорию, эти правила не распространяются.
«Зная, что у ответчика имеется собака, тем не менее, самостоятельно, не известив ответчика, вошел в ее комнату, чем спровоцировал нападение собаки», — заявили в суде.
В декабре прошлого года сообщалось, что житель Пензы, которого покусали бродячие собаки, подал в суд на городское управление жилищно-коммунального хозяйства и выиграл дело. Мужчина получил травму голени и вынужден был отложить заграничную поездку из-за курса лечения от бешенства. В качестве компенсации он потребовал от коммунальщиков 600 тысяч рублей, однако суд снизил сумму до 50 тысяч.
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Комментарии3
Общество , Другое , Происшествия , "Российская газета" , Архангельск
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