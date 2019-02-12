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Коммунальщик пригрозил «хлопнуть в рыло» россиянке 

Рамблер + ещё 34 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В поселке Суземка Брянской области директор управляющей компании «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов угрожал женщине, которая пожаловалась на лужи и бездорожье. Об этом сообщает «БрянскToday».
Конфликт с Цукановым женщина сняла на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Ezen La.
На записи слышно, как женщина обратила внимание коммунальщика на лужи. Цуканов, стоявший рядом со своим автомобилем на краю большой лужи, спросил у нее: «Какие лужи? Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите».
После этого чиновник сел в машину, женщина попыталась его остановить и открыла переднюю дверь авто.
«Я сейчас тебе в рыло хлопну, поняла? Иди *** отсюда», — сказал коммунальщик и уехал.
Глава администрации Суземского района Борис Слипухов в беседе с «БрянскToday» подчеркнул, что Цуканов — не сотрудник администрации. По его словам, Цуканов занимает пост начальника управляющей компании три года, ранее в такие ситуации он не попадал. Глава администрации добавил, что с 11 февраля Цуканов находится на больничном.
Слипухов подчеркнул, что в администрации поведение коммунальщика считают неправильным. Однако он предположил, что женщина «в чем-то сама виновата». По мнению чиновника, она могла спровоцировать конфликт и отредактировать видео.
Слипухов пообещал наказать Цуканова по итогам проверки, возможно, его уволят.
Комментарии4
Общество , Сергей Цуканов , Брянская Область , Суземка
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