Коммунальщик пригрозил «хлопнуть в рыло» россиянке

Конфликт с Цукановым женщина сняла на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Ezen La.

На записи слышно, как женщина обратила внимание коммунальщика на лужи. Цуканов, стоявший рядом со своим автомобилем на краю большой лужи, спросил у нее: «Какие лужи? Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите».

После этого чиновник сел в машину, женщина попыталась его остановить и открыла переднюю дверь авто.

«Я сейчас тебе в рыло хлопну, поняла? Иди *** отсюда», — сказал коммунальщик и уехал.

Глава администрации Суземского района Борис Слипухов в беседе с «БрянскToday» подчеркнул, что Цуканов — не сотрудник администрации. По его словам, Цуканов занимает пост начальника управляющей компании три года, ранее в такие ситуации он не попадал. Глава администрации добавил, что с 11 февраля Цуканов находится на больничном.

Слипухов подчеркнул, что в администрации поведение коммунальщика считают неправильным. Однако он предположил, что женщина «в чем-то сама виновата». По мнению чиновника, она могла спровоцировать конфликт и отредактировать видео.

Слипухов пообещал наказать Цуканова по итогам проверки, возможно, его уволят.