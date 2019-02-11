Апелляционный суд подтвердил право «Ленты.ру» размещать рекламу букмекеров

Девятый апелляционный суд города Москвы подтвердил решение, которое Арбитражный суд города Москвы ранее вынес по заявлению издания «Лента.Ру» (входит в Rambler Group). В ноябре 2018 года Арбитражный суд отменил решение ФАС России признать рекламу букмекерских организаций, которую издание распространяло на своем сайте, нарушающей требования законодательства. Суд также отменил предписание Федеральной антимонопольной службы о прекращении нарушения (приостановке рекламной кампании) и постановление ФАС о наложении административного штрафа в отношении издания.

Арбитражный суд посчитал, что согласно статье 27 закона «О рекламе» размещать рекламу букмекерских контор могут СМИ, которые сообщают спортивные новости и освещают спортивные события, а также имеют спортивную специализацию. Таким образом, суд не согласился с ограничительным толкованием нормы закона, которой придерживалась ФАС и согласно которой размещать рекламу букмекеров могут СМИ, в свидетельстве которых есть только одна — спортивная — тематика.

Апелляционный суд в своем постановлении говорит, что решение ФАС о приостановке рекламной кампании и наложении штрафа опиралось на единственное обоснование — письмо Роскомнадзора . «Единственным обоснованием критерия, установленным ФАС России — наличию единственной физкультурно-спортивной тематики, указанной в свидетельстве о регистрации СМИ ФАС России указывает на письмо Роскомнадзора». По мнению суда, письмо Роскомнадзора в качестве доказательства подлежит отклонению, поскольку оно «не является нормативным актом», не было указано в мотивировочной части оспариваемых актов, не было опубликовано или иным образом доведено до сведения субъектов правоотношений в сфере рекламы и СМИ, для которых устанавливают обязательные правила. Кроме того, подчеркивает суд, сам Роскомнадзор в своем ответе указал, что его разъяснения «не носят нормативного характера».

Апелляционный суд подчеркивает, что антимонопольным органом не представлено достаточных доказательств, послуживших основаниями для принятия спорного решения. Он также отмечает, что в действиях «Ленты.ру» не имелось нарушений Закона о рекламе, а доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела.