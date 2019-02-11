Апелляционный суд подтвердил право «Ленты.ру» размещать рекламу букмекеров 

Девятый апелляционный суд города Москвы подтвердил решение, которое Арбитражный суд города Москвы ранее вынес по заявлению издания «Лента.Ру» (входит в Rambler Group). В ноябре 2018 года Арбитражный суд отменил решение ФАС России признать рекламу букмекерских организаций, которую издание распространяло на своем сайте, нарушающей требования законодательства. Суд также отменил предписание Федеральной антимонопольной службы о прекращении нарушения (приостановке рекламной кампании) и постановление ФАС о наложении административного штрафа в отношении издания.
Арбитражный суд посчитал, что согласно статье 27 закона «О рекламе» размещать рекламу букмекерских контор могут СМИ, которые сообщают спортивные новости и освещают спортивные события, а также имеют спортивную специализацию. Таким образом, суд не согласился с ограничительным толкованием нормы закона, которой придерживалась ФАС и согласно которой размещать рекламу букмекеров могут СМИ, в свидетельстве которых есть только одна — спортивная — тематика.
Апелляционный суд в своем постановлении говорит, что решение ФАС о приостановке рекламной кампании и наложении штрафа опиралось на единственное обоснование — письмо Роскомнадзора. «Единственным обоснованием критерия, установленным ФАС России — наличию единственной физкультурно-спортивной тематики, указанной в свидетельстве о регистрации СМИ ФАС России указывает на письмо Роскомнадзора». По мнению суда, письмо Роскомнадзора в качестве доказательства подлежит отклонению, поскольку оно «не является нормативным актом», не было указано в мотивировочной части оспариваемых актов, не было опубликовано или иным образом доведено до сведения субъектов правоотношений в сфере рекламы и СМИ, для которых устанавливают обязательные правила. Кроме того, подчеркивает суд, сам Роскомнадзор в своем ответе указал, что его разъяснения «не носят нормативного характера».
Апелляционный суд подчеркивает, что антимонопольным органом не представлено достаточных доказательств, послуживших основаниями для принятия спорного решения. Он также отмечает, что в действиях «Ленты.ру» не имелось нарушений Закона о рекламе, а доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела.
«Ограничительная трактовка закона, которой предлагала придерживаться ФАС, создавала монопольные преференции для спортивных изданий, что на наш взгляд, несправедливо ограничивает возможности других СМИ, пишущих на спортивную тематику. Мы удовлетворены решением суда, которое формирует равные правила на медиарынке для всех изданий, создающих спортивный контент», — комментирует операционный директор Rambler&Co Дмитрий Сергеев.