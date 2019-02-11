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Сегодня в Москве простятся с Сергеем Юрским 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Гражданская панихида пройдет в театре Моссовета, где работал актер.
Сегодня в Москве простятся с одним из самых любимых актёров старой школы — народным артистом России Сергеем Юрским. Гражданская панихида состоится в театре имени Моссовета, где он играл и ставил спектакли, а после отпевать актера будут в храме Святого Власия в Гагаринском переулке. Похоронят Юрского на Троекуровском кладбище. На стене дома, где он жил, уже решено установить мемориальную доску.
Хотя лучшая память о нём для зрителей — конечно, его роли. Дядя Митя в мелодраме «Любовь и голуби», Викниксор в комедии «Республика ШКИД», Груздев в сериале «Место встречи изменить нельзя». И, конечно, незабываемый Остап Бендер в экранизации «Золотого телёнка».
Сергею Юрскому было 83 года.
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Общество , Остап Бендер , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета , Москва
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