Сегодня в Москве простятся с Сергеем Юрским

Гражданская панихида пройдет в театре Моссовета, где работал актер. Сегодня в Москве простятся с одним из самых любимых актёров старой школы — народным артистом России Сергеем Юрским . Гражданская панихида состоится в театре имени Моссовета , где он играл и ставил спектакли, а после отпевать актера будут в храме Святого Власия в Гагаринском переулке. Похоронят Юрского на Троекуровском кладбище. На стене дома, где он жил, уже решено установить мемориальную доску. Хотя лучшая память о нём для зрителей — конечно, его роли. Дядя Митя в мелодраме «Любовь и голуби», Викниксор в комедии «Республика ШКИД», Груздев в сериале «Место встречи изменить нельзя». И, конечно, незабываемый Остап Бендер в экранизации «Золотого телёнка». Сергею Юрскому было 83 года.