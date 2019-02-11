«Известия»: в России могут появиться профессиональные семьи

По данным издания, профессиональные опекуны будут воспитывать детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. Речь, в частности, идет о тяжелобольных детях, сложных подростках, а также о временном проживании детей в семье вместо специальных учреждений

Как отмечается, с семьями будет заключаться специальный договор, при этом возможности выбирать ребенка у опекунов не будет.

В 2018 году сообщалось, что количество воспитанников в детских домах уменьшилось до рекордно низкого уровня.