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«Известия»: в России могут появиться профессиональные семьи 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Depositphotos
В российском Минпросвещения обсуждается создание института профессиональных приемных семей, соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета "Известия".
По данным издания, профессиональные опекуны будут воспитывать детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. Речь, в частности, идет о тяжелобольных детях, сложных подростках, а также о временном проживании детей в семье вместо специальных учреждений
Как отмечается, с семьями будет заключаться специальный договор, при этом возможности выбирать ребенка у опекунов не будет.
В 2018 году сообщалось, что количество воспитанников в детских домах уменьшилось до рекордно низкого уровня.
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Общество , Татьяна Голикова , газета "Известия"
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