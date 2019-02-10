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Почему россияне перестали жениться 

Рамблер 39 минут назад
Фото: МОСКВА 24
Согласно статистике, в России количество заключаемых браков чуть более чем вполовину превышает количество разводов. Так, в 2017 году узами Гименея в органах ЗАГСа связали себя более 1 000 000 пар, в то же время было зарегистрировано 600 000 разводов. Кроме того, специалисты отмечают снижение количества браков на треть за последние пять лет. Современные пары не стремятся сразу узаконивать свои отношения, давая себе время на проверку чувств. Некоторые же откладывают свадьбу из-за нехватки финансовых средств, стараясь всеми силами накопить на пышное торжество. Впрочем, россияне по-прежнему жалуют романтические даты: 14 февраля, заручившись поддержкой покровителя всех влюбленных, в Москве планируют пожениться 300 пар. Предполагается также, что в этом году у брачующихся будет пользоваться популярностью 19 число каждого месяца.
Общество , Видео , Новости Москвы
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