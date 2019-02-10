Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео от 2010 года, на котором тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил главе Роснано Анатолию Чубайсу решать проблему низкой энергоэффективности.
На видео обратил внимание советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Удар под дых. Но Чубайс «утрется, ему не привыкать» и продолжит нести чушь с глубокомысленным видом. https://t.co/QeYW1iaPoj— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 10 February 2019
«На прошедшем Гайдаровском форуме Чубайс поставил в упрек россиянам и экономике России низкую энергоэффективность. Плохо, мол, работаем мы с вами над этим. А вот видео его встречи с президентом Медведевым в 2010 году, где именно Чубайсу поручено это решать. Ну и?!» — написал Ильницкий в Twitter.
Соловьев назвал публикацию «ударом под дых». «Но Чубайс „утрется, ему не привыкать“, и продолжит нести чушь с глубокомысленным видом», — добавил он.
Напомним, Соловьев жестко раскритиковал Чубайса после его выступления на Гайдаровском форуме, когда тот заявил об «энергорасточительности» России. В ходе радиоэфира журналист привел данные, согласно которым Россия является далеко не самой расточительной страной и куда более экономно расходует энергию, чем схожие по климату страны, например, Канада или Норвегия.
Глава Роснано в ответ на критику в свой адрес заявил, что «Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека, а мы спорили об энергоэффективности экономики». Чубайс заявил, что Соловьев «вступил не туда», что с ним так «постоянно случается» и что ему нужно «обтереться».
Соловьев регулярно критикует Чубайса. Так, в октябре прошлого года он сравнивал главу Роснано с мошенником Сергеем Мавроди. Кроме того, телеведущий заявлял, что Чубайс управлял страной, которую не знал.