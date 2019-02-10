Соловьев: Чубайс «утрется, ему не привыкать»

На видео обратил внимание советник министра обороны Андрей Ильницкий

Удар под дых. Но Чубайс «утрется, ему не привыкать» и продолжит нести чушь с глубокомысленным видом. https://t.co/QeYW1iaPoj— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 10 February 2019

«На прошедшем Гайдаровском форуме Чубайс поставил в упрек россиянам и экономике России низкую энергоэффективность. Плохо, мол, работаем мы с вами над этим. А вот видео его встречи с президентом Медведевым в 2010 году, где именно Чубайсу поручено это решать. Ну и?!» — написал Ильницкий в Twitter.

Соловьев назвал публикацию «ударом под дых». «Но Чубайс „утрется, ему не привыкать“, и продолжит нести чушь с глубокомысленным видом», — добавил он.

Напомним, Соловьев жестко раскритиковал Чубайса после его выступления на Гайдаровском форуме, когда тот заявил об «энергорасточительности» России. В ходе радиоэфира журналист привел данные, согласно которым Россия является далеко не самой расточительной страной и куда более экономно расходует энергию, чем схожие по климату страны, например, Канада или Норвегия.

Глава Роснано в ответ на критику в свой адрес заявил, что «Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека, а мы спорили об энергоэффективности экономики». Чубайс заявил, что Соловьев «вступил не туда», что с ним так «постоянно случается» и что ему нужно «обтереться».