В центре Москвы прошла несогласованная публичная акция 

Полиция и Росгвардия обеспечили порядок и охрану на не согласованной властями публичной акции, которая прошла в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.
Ранее в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщали РИА Новости, что мэрия Москвы не согласовала заявку организаторов "Марша материнского гнева", запланированного на 10 февраля, из-за того, что они не подали заявку в установленные законом сроки.
"В центре Москвы завершилась публичная акция, проведение которой не было в установленном порядке согласовано органами власти. В мероприятии приняли участие около 400 человек", — говорится в сообщении.
Порядок и охрану обеспечили полиция и Росгвардия, отметили в пресс-службе ГУ МВД.