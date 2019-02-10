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В центре Москвы прошла несогласованная публичная акция 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция и Росгвардия обеспечили порядок и охрану на не согласованной властями публичной акции, которая прошла в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.
Ранее в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщали РИА Новости, что мэрия Москвы не согласовала заявку организаторов "Марша материнского гнева", запланированного на 10 февраля, из-за того, что они не подали заявку в установленные законом сроки.
"В центре Москвы завершилась публичная акция, проведение которой не было в установленном порядке согласовано органами власти. В мероприятии приняли участие около 400 человек", — говорится в сообщении.
Порядок и охрану обеспечили полиция и Росгвардия, отметили в пресс-службе ГУ МВД.
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Общество , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости , Москва
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