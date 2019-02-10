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На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
На архипелаге Новая Земля в Архангельской области белых медведей, из нашествия которых был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений.
Белые медведи атаковали Новую Землю
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу администрации Новой Земли Жиганшу Мусина.
Он отметил, что ожидается прибытие оперативной группы, назначенной Росприроднадзором. В неё входят четыре специалиста, имеющих опыт работы с белыми медведями.
«Когда приедут специалисты, будем усыплять и отвозить на нашей технике медведей за пределы населённых пунктов», — заявил Мусин.
Чиновник добавил, что было принято решение не отстреливать животных для сохранения популяции белых медведей. Он отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.
Ранее на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область
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