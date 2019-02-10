Ледяные яблоки-призраки поразили пользователей Сети

Фотография ледяных яблок, висящих на деревьях, опубликованная жителем Мичигана Эндрю Ситсемой в Facebook, вызвала бурную реакцию среди пользователей социальной сети.

На снимке изображена яблоня, на ветвях которой висят полностью прозрачные ледяные шары в виде яблок. При этом внутри плодов образовалась пустота.

Пользователи оставили в комментариях множество догадок о том, как это могло произойти, однако автор снимка разъяснил, что необычное явление стало возможным из-за установившихся в США аномальных морозов.

«На этой неделе прошёл ледяной дождь и превратил всё в глазурь из чистого льда. В этом случае старые неубранные яблоки», —пояснил CNNприроду явления метеоролог Джадсон Джонс.

Он отметил, что температура воздуха была достаточно низкая, чтобы лёд не растаял, и в то же время было достаточно тепло, чтобы внутри яблоки превратились в кашу, которая просто вытекала из плода.

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