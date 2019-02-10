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Ледяные яблоки-призраки поразили пользователей Сети 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com/andrew.sietsema
Фотография ледяных яблок, висящих на деревьях, опубликованная жителем Мичигана Эндрю Ситсемой в Facebook, вызвала бурную реакцию среди пользователей социальной сети.
На снимке изображена яблоня, на ветвях которой висят полностью прозрачные ледяные шары в виде яблок. При этом внутри плодов образовалась пустота.
Пользователи оставили в комментариях множество догадок о том, как это могло произойти, однако автор снимка разъяснил, что необычное явление стало возможным из-за установившихся в США аномальных морозов.
«На этой неделе прошёл ледяной дождь и превратил всё в глазурь из чистого льда. В этом случае старые неубранные яблоки», —пояснил CNNприроду явления метеоролог Джадсон Джонс.
Он отметил, что температура воздуха была достаточно низкая, чтобы лёд не растаял, и в то же время было достаточно тепло, чтобы внутри яблоки превратились в кашу, которая просто вытекала из плода.
Ранее News.ru писал о том, что новая оптическая иллюзия, которая появилась в сети микроблогов Twitter, разделила пользователей Сети на два лагеря. Инженер по нанотехнологиям из Новой Зеландии Мишель Дикинсон предложил всем желающим отыскать на «полосатой картинке» животное.
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