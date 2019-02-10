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Врачи объяснились за оставленную на полу больницы пациентку 

Lenta.ru + ещё 1 21 минуту назад
Фото: кадр видео
Врачи Стерлитамакской клинической больницы №1 объяснили, почему не стали перекладывать лежащую на полу пациентку на койку. Об этом пишет портал ГорОбзор.
По утверждению медиков, у женщины случился припадок. В этом случае больной должен оставаться на твердой поверхности, человека в таком состоянии нельзя поднимать его.
«Медперсонал ждал, когда у нее пройдут судороги», — пояснила одна из медсестер.
9 февраля в сети появилось видео с врачами из Стерлитамака, которые оставили пациентку лежать на полу и ушли. На кадрах видно, что женщина лежит на полу, а медики пытаются выяснить, что ее беспокоит. На просьбу помочь ей они отвечают:
«А как мы тебя поднимем?»
Затем врачи между собой решают, что «сейчас она отойдет», и покидают палату.
В середине января сообщалось, что прокуратура заинтересовалась распространившимися в сети снимками самодельных коек в терапевтическом отделении больницы. Руководитель медучреждения подтвердил их подлинность и отметил, что необходимость в них возникла из-за наплыва больных после новогодних праздников, а настил из деревянных щитов помогает пациентам с болями в спине.
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Общество , Генпрокуратура РФ
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