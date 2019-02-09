Востриков сделал заявление после слов о «синдроме укропа» у украинцев

Игорь Востриков, у которого во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей, написал сообщение в Instagram с разъяснениями по поводу своего поста на украинскую тему.

«Одно не осторожное слово Укроп, и я кого-то обидел, это было безответственно. А ещё хуже это понимание того как я это допустил. Есть такая профессия стравливать СЛАВЯН-один известный Украинец задел меня словами "Смерть каждого Русского это радость для украинца", находясь в состоянии агрессии я сделал ошибку не предупредив что для меня значит#синдромУкропа и получилось, что из-за этого урода я обидел много людей», — написал он в инстаграме и извинился.

Со своей страницы в Instagram Востриков ранее обращался к украинскому пранкеру Вольнову, распускавшему слухи об огромном количестве жертв трагедии в Кемерову и пугавшему россиян терактами. Тогда он упомянул о «синдроме укропа», который поражает многих украинцев и делает их агрессивными.

В своем нынешнем посте Востриков отмечает, что причин всех бед как русского, так украинского народа, в неспособности нести ответственность за свои действия и за свою судьбу.

«Причина — это когда ты создаешь действие и определяешь результат. Быть следствием — это плыть по течению, являться результатом чего-то, что от тебя не зависит», — написал он.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.