Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не просто эмоции». Онищенко назвал объективным исследование о самых опасных для здоровья смартфонах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал рейтинг смартфонов, влияющих на появление рака. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения опубликовало немецкое издание Statista. В список вошли данные о 16 устройствах фирм Apple, Xiaomi, OnePlus. На этот материал отреагировал Онищенко.
«Естественно это (влияние смартфонов на развитие рака — прим. ред.) доказано. Любое волновое воздействие влияет на человека. Это не просто эмоции, а объективные данные», — рассказал Геннадий Онищенко.
Бывший главный врач страны напомнил, что еще до начала массовых продаж смартфонов в 2003 году появились санитарные правила. В частности, школьникам рекомендовали пользоваться гаджетом не более 45 минут в день.
Рейтинг возглавила модель Xiaomi Mi A1. Ее уровень излучения достигает 1,75 ватта на килограмм. За ней идут OnePlus 5T (1,68) и Xiaomi Mi Max 3 (1,58). На седьмом и 14 местах расположились два телефона фирмы Apple — iPhone 7 (1,38) и iPhone 8 (1,31) соответственно.
В Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм. Из-за воздействия излучения возможно развитие дегенеративных процессов центральной нервной системы, рака крови, опухолей мозга и гормональных заболеваний, утверждают исследователи.
360tv.ru: последние новости
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский Чемпионка из скандальной рекламы Reebok отреагировала на ситуацию вокруг ролика Сокращенный рабочий день ждет россиян 22 февраля
Комментарии2
Общество , Геннадий Онищенко , Apple , РИА Ura.ru
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение