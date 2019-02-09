«Это не просто эмоции». Онищенко назвал объективным исследование о самых опасных для здоровья смартфонах

Рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения опубликовало немецкое издание Statista. В список вошли данные о 16 устройствах фирм Apple , Xiaomi, OnePlus. На этот материал отреагировал Онищенко.

«Естественно это (влияние смартфонов на развитие рака — прим. ред.) доказано. Любое волновое воздействие влияет на человека. Это не просто эмоции, а объективные данные», — рассказал Геннадий Онищенко.

Бывший главный врач страны напомнил, что еще до начала массовых продаж смартфонов в 2003 году появились санитарные правила. В частности, школьникам рекомендовали пользоваться гаджетом не более 45 минут в день.

Рейтинг возглавила модель Xiaomi Mi A1. Ее уровень излучения достигает 1,75 ватта на килограмм. За ней идут OnePlus 5T (1,68) и Xiaomi Mi Max 3 (1,58). На седьмом и 14 местах расположились два телефона фирмы Apple — iPhone 7 (1,38) и iPhone 8 (1,31) соответственно.

В Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм. Из-за воздействия излучения возможно развитие дегенеративных процессов центральной нервной системы, рака крови, опухолей мозга и гормональных заболеваний, утверждают исследователи.