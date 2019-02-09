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Очный этап «Забайкальского призыва» стартовал в Чите 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В субботу в Чите начался очный этап губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв» для желающих попасть в команду регионального министерства сельского хозяйства.
Из 1 тыс. 100 человек было выбрано 50 сильнейших конкурсантов, прошедших дистанционный этап — тестирование, следует из сообщения на официальном портале губернатора Забайкальского края.
Для прохождения очного этапа, который подразумевает публичную защиту проекта развития отрасли, были сформированы пять команд.
Глава Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал претендентов в кадровый резерв минсельхоза региона. Он поблагодарил их за поиск «ответов на непростые вопросы времени» и отметил, что участникам «необходимо определить текущие приоритеты развития сельского хозяйства в Забайкальском крае, проанализировать существующую государственную федеральную систему поддержки сельского хозяйства, выработать на этой основе программу, применимую в (…) крае и предложить эффективные меры изменений сферы».
Он добавил, претенденты должны, пользуясь своими ресурсами и возможностями, сформировать систему управления в аграрной отрасли края и вывести ее на совершенно другой уровень.
«Хорошо, что вами двигают здоровые амбиции служения людям, желание реализовать свои способности. При этом многие из вас не просто хотят занимать высокие должности, но искренне, деятельно и созидательно приносить пользу. Таким образом, мы формируем энергию развития», — отметил руководитель края.
На второй день очного этапа, 10 февраля, участники «Забайкальского призыва» защитят разработанные проекты развития отрасли сельского хозяйства.
Руководитель региона порекомендовал представить те программы, в которых будут расставлены социальные приоритеты.
«Мы будем внимательно отсматривать кандидатуры, которые могут претендовать на работу в корпоративном секторе, на уровне муниципального управления, в специализированных ведомственных управлениях, на уровне госслужбы. По результатам вы получите оценки и будете находиться в резерве. Экспертная комиссия озвучит предложения каждому из вас, вы будете знать, на какие должности можете претендовать в секторе развития сельского хозяйства», — подчеркнул глава региона.
Кадровый проект стартовал 26 декабря; он реализуется по инициативе Александра Осипова.
Организаторами выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
По данным организаторов, в проекте зарегистрировались 3 тыс. 540 человек, 1 тыс. 788 из них прошли тестовые испытания.
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Общество , Александр Осипов , РАНХиГС , Забайкальский Край , Чита
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