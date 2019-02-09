Полуфинал конкурса «Лидеры России» по ЮФО собрал почти 300 человек

Полуфинал окружного этапа конкурса управленцев "Лидеры России" на Юге России стартовал в субботу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС . Он собрал около 300 участников.

"В северо-кавказских регионах [среди участников конкурса] доминируют работники бюджетной сферы. В Поволжье — представители научно-технической, вузовской интеллигенции. Ростовская область — это прежде всего динамичная экономика, здесь все отрасли приоритетны", — сказал журналистам наставник конкурса ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Ростовская область в прошлом году заняла пятое место среди регионов России по количеству финалистов конкурса. По словам губернатора региона Василия Голубева, часть победителей уже работает в органах власти.

"Пять человек из тех, кто попал в финал, уже сегодня работают в новых должностях. Это самые разные направления: среди них есть руководители органов исполнительной власти, советники губернатора Ростовской области, руководители комитетов Законодательного собрания и органов местного самоуправления", — сказал Голубев.

Всего в полуфинал конкурса "Лидеры России" по всей стране прошли 3294 человек, что на 20% превышает количество полуфиналистов в 2018 году. Итоги этапа по ЮФО станут известны 11 февраля. Все три дня участники будут посещать мастер-классы и проходить различные тестирования.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.