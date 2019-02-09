Телеведущая разместила гневный пост в соцсетях после убийства леопарда.
Известная телеведущая Екатерина Андреева на своей страничке в социальной сети Instagram разместила гневный пост. Это произошло после того, как в Абхазии был убит леопард Килли, которого она опекала. Андреева заявила, что не смогла сдержать слез, хотя она очень сильный человек. Телеведущая заметила, что в России и Абхазии нет нормального жесткого закона о защите животных.
«В нашей стране в культурных целях (так составлен закон, принятый депутатами,) можно мучить китов и касаток, а потом загнать их по сходной цене в дельфинарий. И детишки будут хлопать пленникам, которые вынуждены прыгать через кольцо за рыбу. У-тю-тю, как мило. И дрессировщик Запашный будет на президентском Совете валить своих прямых конкурентов «Цирк дю Солей», до которого ему как до Луны и втюхивать свою цирковую программу мучений тигров и львов», — заявила Андреева.
Также в посте «досталось» губернатору Иркутской области, который убил сонного медведя, а также вложил винтовку в руки внука, чтобы тот застрелил кабаненка. Андреева не понимает, как такие люди могут управлять регионом.
«Сочувствую. Тоже не люблю цирки и зоопарки. Но как в заповеднике оказались охотники?» «Я с вами полностью согласна. В России нет хорошего закона для защиты животных», «Ужас, как так можно. Я никогда не могу понять скотин, которые поднимают руку даже на хищников», «Как жаль! Животных становиться все меньше из-за жестокости людей-извергов», «Просто жутко жаль этого малыша. Сколько сил вложено в него… Надо спасать остальных. Ведь животные с каждым днем исчезают с нашей земли… Абхазия — моя вторая родина. Пожалуйста не делайте больше этого, уберите эти капканы!» «Екатерина, нет слов, чтобы описать мои чувства. В моих мыслях жестокая расправа с субстанциями, называющими себя людьми. Надеюсь эта энергия уничтожит их и то, что вылезло из этих тварей! Стерилизация родни и показательная кара», — заявили в комментариях пользователи.