Екатерина Андреева заявила, что дрессировщику Запашному как до Луны до «Цирка дю Солей»

Телеведущая разместила гневный пост в соцсетях после убийства леопарда.

«В нашей стране в культурных целях (так составлен закон, принятый депутатами,) можно мучить китов и касаток, а потом загнать их по сходной цене в дельфинарий. И детишки будут хлопать пленникам, которые вынуждены прыгать через кольцо за рыбу. У-тю-тю, как мило. И дрессировщик Запашный будет на президентском Совете валить своих прямых конкурентов «Цирк дю Солей», до которого ему как до Луны и втюхивать свою цирковую программу мучений тигров и львов», — заявила Андреева.

Также в посте «досталось» губернатору Иркутской области, который убил сонного медведя, а также вложил винтовку в руки внука, чтобы тот застрелил кабаненка. Андреева не понимает, как такие люди могут управлять регионом.