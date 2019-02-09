Чемпионка из рекламы Reebok отреагировала на скандал из-за лозунгов

Анжелика Пиляева, чемпионка Европы по спортивной борьбе, прокомментировала рекламную компанию Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.

“Лично я участвую в этой рекламе как спортсмен, который говорит девчонкам: «не бойтесь, занимайтесь тем, чем вы хотите». Я просто прошу всех, кто видел рекламу и не знаком со мной лично, не воспринимать меня как феминистку и просто разделить всю историю с Залиной (Маршенкуловой — Прим. ред.) от нас”, — заявила Пиляева в эфире телеканала «Россия 24».

Рэпер Oxxxymiron, который также является лицом бренда, ранее заявил, что авторам рекламной кампании следовало "сесть и подумать".

Ранее Reebok запустила в соцсетях рекламный проект #НИВКАКИЕРАМКИ с фотографиями женщин, профессионально занимающихся смешанным единоборствами. В ней снялись чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова.

На снимках содержались лозунги, некоторые из них вызвали широкий общественный резонанс. Так, один из постеров призывал "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Еще на одном проводилась параллель между тем, как женщину носят на руках, и тем, как на похоронах несут гроб.

Позднее часть снимков удалили. В компании пояснили, что такого рода контент нельзя было публиковать от лица бренда согласно возрастной политике соцсетей.