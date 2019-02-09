Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чемпионка из рекламы Reebok отреагировала на скандал из-за лозунгов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Анжелика Пиляева, чемпионка Европы по спортивной борьбе, прокомментировала рекламную компанию Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
“Лично я участвую в этой рекламе как спортсмен, который говорит девчонкам: «не бойтесь, занимайтесь тем, чем вы хотите». Я просто прошу всех, кто видел рекламу и не знаком со мной лично, не воспринимать меня как феминистку и просто разделить всю историю с Залиной (Маршенкуловой — Прим. ред.) от нас”, — заявила Пиляева в эфире телеканала «Россия 24».
Рэпер Oxxxymiron, который также является лицом бренда, ранее заявил, что авторам рекламной кампании следовало "сесть и подумать".
Ранее Reebok запустила в соцсетях рекламный проект #НИВКАКИЕРАМКИ с фотографиями женщин, профессионально занимающихся смешанным единоборствами. В ней снялись чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова.
На снимках содержались лозунги, некоторые из них вызвали широкий общественный резонанс. Так, один из постеров призывал "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Еще на одном проводилась параллель между тем, как женщину носят на руках, и тем, как на похоронах несут гроб.
Позднее часть снимков удалили. В компании пояснили, что такого рода контент нельзя было публиковать от лица бренда согласно возрастной политике соцсетей.
Последние новости
Александр Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье Невероятная россиянка из UFC, которой вы точно захотите сдаться
Комментарии
Общество
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение