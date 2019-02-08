В России легализуют магию

Потомственная ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алёна Полынь внесла в Госдуму законопроект, легализующий деятельность магов. Если его примут, то экстрасенсы и ведьмы будут открывать ИП и платить налоговые отчисления в бюджет.

Право вносить в Госдуму инициативы ведьма получила после того, как в прошлом году официально зарегистрировала в Минюсте , так называемый «Союз ведающих» — это организация, объединяющая людей с паранормальными способностями.

По новому закону эффективность мага будет определяться по тому остался ли клиент доволен его работой. Например, если женщина пришла с запросом «вернуть мужа в семью», ведьма должна гарантировать ей результат. Если его нет ведьма обязана будет вернуть деньги клиентке. В противном случае та имеет право через суд требовать их возврат.

«Мы общаемся на эту тему (возможного принятия закона — ред.) со всеми 4-мя фракциями — ЛДПР, КПРФ, ЕДРО, СПР. Поддержка, определённая есть. От кого-то больше, от кого-то — меньше», — сообщила News.ru потомственная ведьма.

Ведьма сообщила, закон будет принят в течение этого года. А уже к 2012-ому о магии заговорят в России на полном серьёзе. Она так видит.

«Все религии уйдут на второй план, потому что они себя исчерпали. Жрецы этих культов они просто не работают с людьми духовно. Их место займёт магия», — добавила Алёна Полынь.

Также ведьма продвигает законопроект по созданию реестра практиков магии в России. Этот список будет курировать её организация. Чтобы попасть в реестр надо будет доказать свою состоятельность как маг. Чем больше благодарных клиентов, тем выше рейтинг экстрасенса. Маги, которых нет в списке, будут объявлены аферистами, а их услуги будут считаться вне закона.

Ярослав Нилов, Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Никакого лицензирования, легализации магов в России быть не может. Я знаю, что есть люди, обладающие экстрасенсорными способностями. Но чаще всего такие граждане не публикуют никаких объявлений. То, что мы видим в газетах, это шарлатаны. Каким образом можно лицензировать сферу, которую не может обосновать наука, я не понимаю. Поэтому я к этой инициативе серьезно не отношусь.

Отец Сергий, Настоятель храма сошествия Святого Духа

Есть много желающих, чтобы религии ушли из России, но этого в ближайшее время не случится. Наоборот, православие становится всё более востребованным. Даже ученые всё чащё становятся воцерковленными людьми. Большинство магов — коммерсанты. Бизнес и ничего личного. Всё остальное — это бесовщина и грех. Они не сулит ничего хорошего ни самим магам, ни их клиентам.

Алексей Гришин, Экстрасенс