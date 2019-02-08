Чиновник сравнил жалобы на коммунальные аварии с призывом к госперевороту

Глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов отреагировал на жалобы жителей поселка Колывань на коммунальные услуги, собрав экстренное совещание и обвинив недовольных в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, пишет Gorsite.ru.

«Это люди, которые не хотят, чтобы в Колыванском районе был порядок. Это что за информационная война? Некоторые общественники уже просто заигрались, стали призывать к переворотам, каким-то обращением к президенту», — сказал чиновник, добавив, что администрация готова общаться с гражданами.

По словам Артюхова, в день в поселке происходит по семь прорывов труб, и коммунальные бригады трудятся круглосуточно. Без водопровода остались жители двух улиц. Он отметил, что жильцы домов, пострадавших от коммунальных аварий, должны сами обращаться к независимым экспертам и потом добиваться включения в краткосрочную программу капитального ремонта. Это также может сделать управляющая компания.