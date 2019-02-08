В Татарстане предложили отменить бесплатную медицину 

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Айран Гарипов заявил о том, что медицина в Россия должна стать платной.
«Я за то, чтобы вся медицина стала частной. Это в любом случае способствовало бы конкуренции», — передаёт его слова «Царьград».
Также он пожаловался на то, что у государства отсутствуют рычаги контроля. Нет системы, позволяющей контролировать работу больниц, сообщает URA.RU.
Как ранее писал News.ru, глава Русской православной церкви рассказал о негативных последствиях от абортов. Он выступил с речью в Государственной думе в рамках VII Рождественских парламентских встреч.