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В Татарстане предложили отменить бесплатную медицину 

News.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: АГН «Москва»
Заместитель министра здравоохранения Татарстана Айран Гарипов заявил о том, что медицина в Россия должна стать платной.
«Я за то, чтобы вся медицина стала частной. Это в любом случае способствовало бы конкуренции», — передаёт его слова «Царьград».
Также он пожаловался на то, что у государства отсутствуют рычаги контроля. Нет системы, позволяющей контролировать работу больниц, сообщает URA.RU.
Как ранее писал News.ru, глава Русской православной церкви рассказал о негативных последствиях от абортов. Он выступил с речью в Государственной думе в рамках VII Рождественских парламентских встреч.
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Общество , РПЦ , Госдума , РИА Ura.ru , Царьград ТВ , Республика Татарстан
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