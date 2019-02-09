Россияне, избавившись от советского прошлого, увлеклись "потребительством", такое мнение высказал австралийский писатель Марк Томас на страницах одной из старейших газет страны The Sydney Morning Herald.
Автор заметки, впервые приехавший в Москву 37 лет назад, сравнивает свои впечатления от недавнего посещения российской столицы, а также оценивает страну в целом. В первую очередь он обращает внимание на обувь пассажиров метро.
"Вместо скверной, протекающей, потрепанной обуви, которую я помнил по 1981-му, я заметил торжество потребительства", — пишет он.
По словам Томаса, если в подземке можно увидеть признаки "неплохих времен", то на Красной площади наблюдается "крепнущая сила догм новой России".
"Если вам необходимо одурачить или запугать кого-либо, Красная площадь послужит вам наиболее эффективной площадкой", — утверждает автор
Говоря о ГУМе, писатель пишет, что раньше он "был пародией на магазин", а теперь "демонстративно пародирует свою прежнюю сущность, высмеивая при этом прежний строй и идеологию".
Рынки "попроще" поражают Томаса опрятностью и осенним ассортиментом "перед грядущим переходом на зимнюю русскую диету из консервированной пищи".
Кроме того, по мнению автора статьи, везде ощущается "присутствие православной религии".
Не преминул писатель высказаться и о патриотизме россиян. "Русский патриотизм и национализм сливаются в гремучую смесь, но покоятся на хрупком, неустойчивом основании. Столетия российской истории свидетельствуют о преступлениях против русского народа. Пантеон российских национальных героев на удивление необширен, даже учитывая должное почтение, уделяемое трем знаменитым Александрам: поэту (Пушкину), царю-реформатору, сравнимому с Горбачевым (Александр II) и победителю тевтонских рыцарей (Невскому)", — считает он.
Автор припомнил высказывание британского премьер-министра Уинстона Черчилля, который сравнил Россию с "загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки". "Учитывая современные реалии, правильнее относиться к ней как к "блефу, завернутому в угрозу и помещенному в теплую пару обуви", — утверждает Томас.