Писателя из Австралии поразили «торжество потребительства» и обувь россиян

Россияне, избавившись от советского прошлого, увлеклись "потребительством", такое мнение высказал австралийский писатель Марк Томас на страницах одной из старейших газет страны The Sydney Morning Herald.

Автор заметки, впервые приехавший в Москву 37 лет назад, сравнивает свои впечатления от недавнего посещения российской столицы, а также оценивает страну в целом. В первую очередь он обращает внимание на обувь пассажиров метро.

"Вместо скверной, протекающей, потрепанной обуви, которую я помнил по 1981-му, я заметил торжество потребительства", — пишет он.

По словам Томаса, если в подземке можно увидеть признаки "неплохих времен", то на Красной площади наблюдается "крепнущая сила догм новой России".

"Если вам необходимо одурачить или запугать кого-либо, Красная площадь послужит вам наиболее эффективной площадкой", — утверждает автор

Говоря о ГУМе, писатель пишет, что раньше он "был пародией на магазин", а теперь "демонстративно пародирует свою прежнюю сущность, высмеивая при этом прежний строй и идеологию".

Рынки "попроще" поражают Томаса опрятностью и осенним ассортиментом "перед грядущим переходом на зимнюю русскую диету из консервированной пищи".

Кроме того, по мнению автора статьи, везде ощущается "присутствие православной религии".

Не преминул писатель высказаться и о патриотизме россиян. "Русский патриотизм и национализм сливаются в гремучую смесь, но покоятся на хрупком, неустойчивом основании. Столетия российской истории свидетельствуют о преступлениях против русского народа. Пантеон российских национальных героев на удивление необширен, даже учитывая должное почтение, уделяемое трем знаменитым Александрам: поэту (Пушкину), царю-реформатору, сравнимому с Горбачевым (Александр II) и победителю тевтонских рыцарей (Невскому)", — считает он.