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Мороз в США породил «призрачные» яблоки 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Andrew Sietsema
Житель американского штата Мичиган обрезал сухие ветки на деревьях и обнаружил загадочные ледяные «яблоки». Его фотографии опубликовало издание WoodTV.
Случай произошел в среду вечером, 6 февраля, в регионе Fruit Ridge («Фруктовый край»). Эндрю Ситсима (Andrew Sietsema) заметил, как после дождя на гниющих яблоках образовалась ледяная корка. Он начал подрезать деревья, и тогда многие заледенелые яблоки попадали на землю и разбились. Однако в некоторых плодах подгнившая мякоть превратилось в жидкую массу и в результате тряски вытекла наружу.
Американец утверждает, что «фокус» получился благодаря идеальной температуре воздуха. Он также признался, что сорт яблок Jonagolds — один из самых его любимых. Но сейчас он шутливо называет их Jonaghosts (игра слов, «ghosts» — призраки, — прим. «Ленты.ру»).
С декабря 2018 года в центральной и северной частях США установились аномально низкие температуры — впервые за последние 20 лет. Морозы сопровождаются сильными снегопадами, ледяными дождями и гололедом. В штатах Монтана, Северная и Южная Дакота, Миннесота, Айова, Висконсин, Мичиган и Небраска температура опустилась на 11-20 градусов ниже нормы. В некоторых городах мороз достигает -40 градусов.
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Общество , В мире , США , Lenta.ru
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