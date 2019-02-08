Сотрудники МАДИ снова не пропустили машину скорой помощи

Сотрудники Московской автодорожной инспекции (МАДИ) заблокировали въезд в больницу и отказались пропустить машину скорой помощи. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале издания Daily Storm.

На видео сотрудники МАДИ заблокировали въезд в городскую клиническую больницу №29 имени Баумана. Они еще не успели приступить к эвакуации автомобиля, когда ко въезду в больницу подъезжает скорая помощь с включенным спецсигналом.

Фельдшер скорой помощи выходит из машины и пытается объяснить сотрудникам МАДИ, что в автомобиле находится беременная женщина, и им срочно нужно проехать.

Сотрудники полностью игнорируют фельдшера и приступают к процессу эвакуации.

Несколько дней назад в Сети было опубликовано другое видео, на котором эвакуатор МАДИ отказался пропустить машину скорой помощи. Тогда в пресс-службе инспекции назвали действия сотрудников верными. По их словам, снятие задержанного автомобиля с платформы эвакуатора заняло бы больше времени, чем завершение процесса его подъема.