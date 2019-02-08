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Сотрудники МАДИ снова не пропустили машину скорой помощи 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: кадр из видео
Сотрудники Московской автодорожной инспекции (МАДИ) заблокировали въезд в больницу и отказались пропустить машину скорой помощи. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале издания Daily Storm.
На видео сотрудники МАДИ заблокировали въезд в городскую клиническую больницу №29 имени Баумана. Они еще не успели приступить к эвакуации автомобиля, когда ко въезду в больницу подъезжает скорая помощь с включенным спецсигналом.
Фельдшер скорой помощи выходит из машины и пытается объяснить сотрудникам МАДИ, что в автомобиле находится беременная женщина, и им срочно нужно проехать.
Сотрудники полностью игнорируют фельдшера и приступают к процессу эвакуации.
Несколько дней назад в Сети было опубликовано другое видео, на котором эвакуатор МАДИ отказался пропустить машину скорой помощи. Тогда в пресс-службе инспекции назвали действия сотрудников верными. По их словам, снятие задержанного автомобиля с платформы эвакуатора заняло бы больше времени, чем завершение процесса его подъема.
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