Обозреватель (Украина): зачем Украина следит а Крымским мостом

Обрушение Крымского моста вызовет гуманитарную и экологическую катастрофу в Азовском море. Только по этой причине Украина продолжает мониторить состояние этого объекта.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, падение моста грозит замкнуть Азовское море, что нанесет существенный удар по экологии акватории.

«Какие могут быть экологические и экономические последствия, сейчас даже спрогнозировать сложно. Ведь пока неизвестно, где именно он завалится, останется ли судоходство или нет. В каком состоянии ледоход будет в тот момент и т. д. Только понимание этого останавливает меня от того, чтобы с щенячьим восторгом наблюдать, как это все падает», — заверил Тука.

Он добавил, что несмотря на громкие заявления Кремля, на самом деле в РФ старательно следят за результатами украинских мониторингов. И даже реагируют на тревожные сообщения из Киева.

«Когда мы опубликовали информацию о проседании крымского моста с одной стороны, а с другой стороны поднятия арки, то наши российские визави начали сразу: хохляцкий трэш, фуфлометы, и т. п. А на третий день в Керчи высадилась группа российских ученых, проектировщиков этого моста. Несколько десятков человек немедленно начали работать, чтобы выяснить, что же делать», — заявил чиновник.

«Поэтому мы наблюдаем не только за состоянием моста, но и за реакцией другой стороны. Если бы тут не было гуманитарной и экологической угрозы, то я бы хлопал в ладоши, пока у них бы по всей России мосты валились каждый день», — подчеркнул Тука.

Как сообщал Obozrevatel, по Крымскому мосту в очередной раз отложили запуск железнодорожного сообщения из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, оккупантам придется выделить на мост еще около 44 миллионов долларов.

Ранее Крымскому мосту предрекли фатальное будущее, отмечая, что российские оккупанты будут вынуждены постоянно тратиться на ремонт Крымского моста из-за мягких грунтов в регионе.