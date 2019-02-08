Режим «черного неба» ввели в Красноярске и в Минусинске

Режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий, известный как режим "черного неба", введен в Красноярске и в Минусинске до вечера понедельника. Об этом в пятницу сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий.

"С 19:00 (15:00 мск) 8 февраля 2019 года до 19:00 (15:00 мск) часов 11 февраля 2019 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", — говорится в сообщении.

Аналогичный режим действовал с 8 по 11 февраля в городе Минусинск, что на юге Красноярского края.