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Режим «черного неба» ввели в Красноярске и в Минусинске 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий, известный как режим "черного неба", введен в Красноярске и в Минусинске до вечера понедельника. Об этом в пятницу сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий.
"С 19:00 (15:00 мск) 8 февраля 2019 года до 19:00 (15:00 мск) часов 11 февраля 2019 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", — говорится в сообщении.
Аналогичный режим действовал с 8 по 11 февраля в городе Минусинск, что на юге Красноярского края.
Во время визита в Красноярск в начале февраля президент России Владимир Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске.
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Общество , Экология , Владимир Путин , Правительство РФ , Красноярск , Минусинск
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