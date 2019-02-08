Директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба, уволилась

"Подтверждаю. Директор приняла решение написать заявление по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина увольнения — желание Гребенниковой оставить занимаемую должность.

"Новый директор колледжа пока не назначен", — отметили в пресс-службе.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.