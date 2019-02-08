Тигренок завелся у полицейских Татарстана

У татарских полицейских завёлся тигр. Недавно в Тукаевском районе республики полиция провели обыск в убежище наркоторговца. В ходе операции стражи порядка изъяли пять килограммов запрещённых веществ и маленького тигра. Хищника доставили в полицейский участок в городе Набережные Челны. Сейчас тигрёнок проходит по делу как улика, но что с ним будут делать потом, пока неизвестно. Полицейские опубликовали, как хищник гуляет по отделению. Судя по голосам, сопровождающим видеокадры, тигрёнка зовут Луна и ему три месяца. Животное довольно спокойно разгуливает по помещению и не боится людей, так что, вероятно, маленький тигр никогда не бывал на природе.