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Тигренок завелся у полицейских Татарстана 

Рамблер 52 минуты назад
У татарских полицейских завёлся тигр. Недавно в Тукаевском районе республики полиция провели обыск в убежище наркоторговца. В ходе операции стражи порядка изъяли пять килограммов запрещённых веществ и маленького тигра. Хищника доставили в полицейский участок в городе Набережные Челны. Сейчас тигрёнок проходит по делу как улика, но что с ним будут делать потом, пока неизвестно. Полицейские опубликовали, как хищник гуляет по отделению. Судя по голосам, сопровождающим видеокадры, тигрёнка зовут Луна и ему три месяца. Животное довольно спокойно разгуливает по помещению и не боится людей, так что, вероятно, маленький тигр никогда не бывал на природе.
Общество , Видео , Происшествия , Республика Татарстан
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