Оксимирон высказался о скандале с Reebok

Руководству Reebok следовало «сесть и подумать» перед одобрением «феминистской» рекламы, заявил в своем твиттере рэпер и лицо компании Оксимирон.

Вчера Reebok представила свою новую рекламную кампанию. Ее героинями стали спортсменки Юстына Грачык, Изабель Магкоева и Анжелика Пиляева, а также журналистка Залина Маршенкулова.

Снимки с девушками сопровождают такие «феминистские» слоганы, как «Я не договорила», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и, например, «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

«Как главное лицо "Рибок" могу сказать, что им нужно было сесть и подумать», — написал в своем твиттере Мирон Федоров, более известный как Оксимирон.

Рэпер больше ничего не добавил к этому, однако пользователи соцсети попытались помочь ему наводящими вопросами. Например, один поинтересовался, не на мужское ли лицо следовало сесть руководству Reebok, чтобы подумать.

«Сначала очень долго пытался понять, каких таких Рыбок вы лицо», — признался другой.